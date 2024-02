AC/DC: Die aktuelle Besetzung — ohne Rudd & Williams

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

AC/DC haben am gestrigen Montag, den 12. Februar endlich ihre diesjährige Europatournee angekündigt. Was viele dabei womöglich übersehen, ist, in welchem Line-up die Aussie-Rocker diese Liveshows bestreiten werden. Denn zwei Stammkräfte werden hierbei fehlen. So brauchen die Fans nicht die silbergraue Mähne von Bassist Cliff Williams auf der Bühne erwarten. Ebenfalls nicht mit von der Partie wird Schlagzeuger Phil Rudd sein.

Die Band selbst schreibt zu personellen Veränderungen lapidar: „Wir freuen uns sehr, endlich die europäische ‚Power Up‘-Tour bekannt zu geben. Angus, Brian, Stevie und Matt schließt sich dann Chris Chaney an, der die Fackel für Cliff weiterträgt. Bei der Tournee werden wir in diesem Sommer Konzerte in Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, England, der Slowakei, Belgien, Frankreich und Irland spielen. Wir können es nicht erwarten, euch da draußen zu sehen.“

Bleibt alles anders

Bei den ersten drei erwähnten Musikern handelt es sich natürlich um Lead-Gitarrist Angus Young, Frontmann Brian Johnson sowie Rhythmusgitarrist Stevie Young — den Neffen von Angus und des 2017 an Demenz verstorbenen Malcolm Young. Des Weiteren wird Matt Laug hinter der Schießbude sitzen — der 55-Jährige trommelte bereits beim Power Trip Festival im Oktober 2023 bei AC/DC und stand zuvor unter anderem in den Diensten von Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakespit, Vasco Rossi. Letzteres ist zumindest ein bisschen verwunderlich, hatte doch Phil Rudd zuletzt angemerkt, dass er sich darauf freue, zukünftig wieder mit AC/DC zu spielen.

Dass Cliff Williams nicht mit durch Europa fahren wird, überrascht dagegen nicht. Erst kürzlich vermeldete der Comedian Dean Delray hierzu: „Okay, letzte Nacht habe ich von einer sehr verlässlichen Quelle gehört, dass AC/DC dieses Jahr mit einem neuen Bassisten auf Tour gehen werden. […] Vor drei Jahren war Cliff Williams bei mir im Podcast zu Gast. Und er hat unverblümt gesagt, dass er nicht wieder auf Tour gehen wird. Ich war überrascht, dass die Fans das anscheinend nicht mitbekommen haben.“ Williams hatte am Ende der Konzertreise 2015 und 2016 zu ROCK OR BUST bekannt gegeben, dass er sich zur Ruhe setzt. An seiner statt bedient Chris Chaney (Jane’s Addiction, Alanis Morissette, Taylor Hawkins & The Coattail Riders) den Tieftöner.

AC/DC Europatournee 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

Karten zur Tournee gibt es ab 16.02.2024 unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

