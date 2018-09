AC/DC: Neues Album mit Aufnahmen von Malcolm Young

Für das vermutlich im Frühjahr 2020 erscheinende nächste Nightwish-Album gibt es zwar bereits Songs, aber Tuomas Holopainen behält diese noch für sich.

Die Arbeiten am nächsten Nightwish-Album und Nachfolger von ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL (2015) laufen langsam, aber beständig. In einem Interview wurde Sängerin Floor Jansen zu ihrer Beteiligung daran befragt. "Ich habe noch keinen Ton davon gehört", so Jansen. "Wir befinden uns gerade mitten in unserer 'Decades'-Welttournee, darauf liegt aktuell der gesamte Fokus von uns allen." Tuomas Holopainen, Keyboarder und Haupt-Songwriter, hat zwar bereits sechs Songs geschrieben, behält diese allerdings noch für sich. "Das ist auch sein gutes Recht. Ich hatte ihn zwar schon nach Musik gefragt, doch alles zu seiner Zeit", gibt sich Jansen unaufgeregt. https://www.youtube.com/watch?v=U7m4banRUVw Im Tournee-Fieber "Wenn die…