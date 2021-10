AC/DC: ‘Thunderstruck’ erreicht 1 Milliarde Youtube-Views

AC/DC sind eine der größten Rock-Gruppen der Welt. Insofern sollte es als keine große Überraschung erscheinen, wenn die Mannen um Gitarrist Angus Young neue beeindruckende Meilensteine aufstellen. So ist es dem Quintett kürzlich gelungen, eine magische Marke bei Youtube zu knacken. Ihr Track ‘Thunderstruck’ beziehungsweise das zugehörige Video (siehe unten) wurde mittlerweile über eine Milliarde Mal angeklickt.

Elitärer Zirkel

Gratulation dazu! AC/DC befinden sich damit in einem handverlesenen Club, denn so viele Bands aus dem Rock-Sektor haben dieses Bravourstück noch gar nicht vollbracht. Neben den Veteranen aus Down Under haben lediglich Metallica (‘Nothing Else Matters’), Guns N’ Roses (‘Sweet Child O’ Mine’), Linkin Park (‘Numb’), Bon Jovi (‘It’s My Life’), System Of A Down (‘Chop Suey’) und Queen (‘Bohemian Rhapsody’) Clips mit mehr als einer Milliarde Views. Gedreht wurde das Video zu ‘Thunderstruck’ am 17. August 1990 in der Londoner Brixton Academy. Regisseur David Mallet ließ die Fans im Publikum durchwegs T-Shirts mit der Aufschrift „AC/DC — I was Thunderstruck“ tragen.

Angus erklärte einst in den Liner Notes des zugehörigen Albums THE RAZORS EDGE (1990), wie das Stück entstanden ist. „Es fing mit einem kleinen Trick an, den ich auf der Gitarre herausfand. Ich spielte ihn Malcolm [Young; 2017 an Demenz verstorben — Amn.d.A.] vor, und er sagte: ‚Oh, ich habe ein Rhythmus-Idee, die gut im Hintergrund dazu funktionieren wird.‘ Wir haben Song darauf aufgebaut. Dann haben wir ein paar Monate daran herumgespielt, bis sich eins ins andere fügte. Textlich war es nur eine Frage, einen guten Titel zu finden — ungefähr so etwas wie ‘Powerage’ oder ‘Highway To Hell’. Uns fiel diese Donnersache ein, und sie schien einen guten Klang zu haben.“

