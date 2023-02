Der frühere HIM-Frontmann Ville Valo hat keinen Bock auf Soziale Medien. Die Fans sollten lieber ihre Vorstellungskraft für sich arbeiten lassen.

Ville Valo mag es nicht, sich in den Sozialen Medien zu betätigen. Die gab der einstige HIM-Sänger in einem neuen Interview (siehe Video unten) an. Er fühle sich unwohl dabei und wolle nicht zu viel von sich preisgeben. Deswegen besitze er auch gar nicht mehr die Passwörter für die entsprechenden Konten. Um die Seiten auf Facebook, Instagram und Twitter würde sich seine Plattenfirma kümmern. Bilder im Kopf "Ich bin so oldschool, dass ich immer noch daran glaube, dass Dinge der Vorstellungskraft überlassen werden sollten", erklärt sich Ville Valo. "Besonders in der Welt der Musik gibt es zu viele Informationen. Die Menschen…