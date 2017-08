Adrenaline Mob: Tourmanagerin den Unfallverletzungen erlegen

Der heftige Bus-Unfall von Adrenaline Mob vor ein paar Wochen forderte nach Bassist David “David Z.” Zablidowsky, der direkt an der Unfallstelle verstorben war, nun sein zweites Todesopfer: Tourmanagerin Janet Rains ist ihren Verletzungen erlegen.

Weiterlesen Adrenaline Mob: Schlimmer Unfall mit Todesfolge Bei einem tragischen Unfall in Florida ist Adrenaline Mob-Bassist David Zablidowsky verstorben, sieben weitere Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Die 48-Jährige befand sich seit fünf Wochen mit schweren Verbrennungen am ganzen Körper in einer Klinik in Gainesville, Florida. Zuerst sah es danach aus, als würde sie die Sache überstehen können, denn sie lag nicht im Koma, war aber auch nicht vollständig bei Bewusstsein.

62%-ige Verbrennung

Nach ersten Behandlungen stellte sich heraus, dass keine ihrer Verletzungen lebensgefährlich sei, allerdings 62% ihrer Körperoberfläche verbrannt sind, was wirklich enorm viel ist.

Letzte Woche waren die Anwälte von Rains und Adrenaline Mob bei ihr in der Klinik zu Besuch. “Sie hat katastrophale Verletzungen”, so Ed Ciarimboli. “Sie hat bereits einige Operationen hinter sich und wird wohl noch eine Weile in der Verbrennungschirurgie verbringen müssen.”

Leider hat Janet den Kampf gegen das Feuer verloren. Ruhe in Frieden.

Gerichtsverhandlung erwartet

Der am zweitschwersten Betroffene des Unfalls, Adrenaline Mob-Sound-Mann Rob Dressler, ist mittlerweile wieder zu Hause, braucht aber noch lange Zeit, um sich von seinen schweren Verletzungen zu erholen.

Die Anwälte arbeiten daran, Twiss Transportation, die Firma des Unfallverursachers, vor Gericht zu bringen und als hundertprozentig Schuldige dieses schrecklichen Zwischenfalls anzuklagen. Zudem werde noch das toxikologische Gutachten des Fahrers erwartet.