Aerosmith: Joey Kramer trommelt wieder

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Mazur. All rights reserved.

Aerosmith - inklusive Joey Kramer (M.) - nehmen den MusiCares Person of the Year Award in Empfang (24.01.2020)

So wie es derzeit aussieht, haben sich Aerosmith und ihr temporär ausgestoßener Schlagzeuger Joey Kramer wieder versöhnt. Dies legt zumindest ein Video von einer Show im Rahmen der Las Vegas-Residenz der Gruppe nahe, in dem Kramer auf seiner angestammten Position auf die Felle drischt (siehe unten). Wollen wir hoffen, dass sich die Gemüter hier nun endlich beruhigt haben und Kramer wieder fest in der Band ist.

Menschlich schlecht gelöst

Zuletzt hing im Lager von Aerosmith der Haussegen ziemlich schief. Joey Kramer hatte sogar seine Bandmitglieder verklagt, da sie ihn angeblich nicht wieder zurück in die Gruppe ließen. Diese unschöne Situation schwelte seit dem Frühjahr 2019 vor sich hin, als Kramer nach einer Schulterverletzung nach eigener Einschätzung wieder bereit war loszutrommeln – und auch bei der anstehenden Residenz in Las Vegas dabei sein wollte. Doch Aerosmith empfingen ihn nicht mit offenen Armen, sondern wollten erst einmal sicherstellen, dass er in der Lage ist, auf einem angemessenen Niveau in die Felle zu dreschen.

So haben Aerosmith Kramer erstmal vortrommeln lassen, woraufhin Steven Tyler und Co. urteilten, Kramer habe „nicht genug Energie“. So weit, so unwürdig einer Rock-Legende. Kramers Klage kam kurz vor der diesjährigen Grammy-Verleihung, bei der Aerosmith auf der Bühne standen – und wobei der Drummer ebenfalls mitmischen wollte. Das Ganze steigerte sich so weit, dass Kramer von zwei Sicherheitsleuten abgewiesen wurde, als er versucht hatte, zur Bandprobe vor den Grammys zu gehen. Ein Richter gab überdies der Band Recht, dass sie Kramer davon ausschließen durfte. Nun scheint ja Gott sei Dank alles wieder im Lot zu sein.

