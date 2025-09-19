Toggle menu

Album des Monats 10/2025: Orbit Culture DEATH ABOVE LIFE

Orbit-Culture-2025a_Niklas Karlsson-PR-k
Foto: PR, Niklas Karlsson. All rights reserved.
von
Orbit Culture wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Amorphis, Paradise Lost und Testament auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Oktoberausgabe: !

Das Album des Monats Oktober 2025 stellen Orbit Culture. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,00 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

>> Lest hier das komplette Review zu DEATH ABOVE LIFE von Orbit Culture <<

Death Above Life
Death Above Life Für € 18,17 bei Amazon kaufen

Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Oktoberausgabe 2025!

