Amerikaner (Fred Hensley Sr.) schießt auf Sohn bei Gitarrenspiel

Foto: Getty Images, Nine OK. All rights reserved.

auch interessant

Der 79-jährige Fred Hensley Sr. hatte scheinbar genug vom unprofessionellen Gitarrenspiel seines Sohnes. Doch um der Sache ein Ende zu setzen, griff der US-Amerikaner zu drastischen Mitteln.

Laut WKRC sagte er der Polizei, dass er mit einer .380 ACP-Kaliber-Pistole auf seinen Sohn geschossen habe, weil dieser eine Stunde lang mit seiner Gitarre vor sich hin gedudelt hatte und nicht aufhören wollte, zu spielen. Letztendlich habe er allerdings auf die Gitarre und nicht auf seinen Sohn gezielt.

Empfehlung der Redaktion Fear Factory: Jemand hat auf Dino Cazares Auto geschossen In der Windschutzscheibe von Fear Factory-Gitarrist Dino Cazares steckte eine Kugel. Jemand hatte auf das Auto des Musikers geschossen. Fred Hensley Sr. schoss zwar auf die Gitarre, die Kugel durchdrang diese jedoch und traf den 50-jährigen Hensley Jr. in den Bauch. Daraufhin rappelte sich der Junge auf und griff seinen Vater an. Als die Rettungskräfte eintraten, trennten sie die beiden. Der Vater hatte Verletzungen im Gesicht, berichtet WXIX, obwohl der Sohn sagte, er könnte sich nicht daran erinnern, seinen Vater geschlagen zu haben. Die Polizei fand die Gitarre mit „offensichtlichen Einschusslöchern“ in der Wohnung, zusammen mit der Waffe und einer Patronenhülse.

Hensley Sr. wird gegen eine Kaution von 60.000 US-Dollar festgehalten. Ihm drohen Anklagen wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt. Am Montag, den 01. November 2021, soll der Fall vor Gericht gehen.