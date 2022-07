Amon Amarth: Die Hörprobe von THE GREAT HEATHEN ARMY

Die Hörprobe: THE GREAT HEATHEN ARMY

VÖ: 5.8.

Get In The Ring

Schwerer Beginn, bald entsteht ein tiefgestimmter Sturm mit dominanter Gitarre und unheilvollen Glockenschlägen. Zuverlässiger Banger ohne größere Endorphinschübe.

The Great Heathen Army

Mit 4:05 kürzestes Stück. Ebenfalls dumpf und tief, langsamer und rhythmisch stampfend; im Refrain spenden helle Gitarren Licht. Gen Ende dank „Hail-“/„Bow“-Passagen live-geeignet.

Heidrun

Offensiver und feierbarer! In den Strophen unauffällig vorangehend, im Refrain filigran riffend, Seefahrerstimmung. Gen Ende folgen gesprochene Worte Heggs, die besungene Ziege mäht und ihr wird mit Sprechchören gehuldigt. Bisheriges Highlight.

Oden Owns You All

Galoppierender Banger mit melodischen Zwischen-Passagen, ausgefeilten Spielereien an der Gitarre und später regelrecht galligem Gesang. Wüst und dank Kriegsthematik bedrückend aktuell.

Find A Way Or Make One

Wuchtig voranruckend, im Refrain mit Nachdruck stampfend. In der zweiten Hälfte verspielt, gen Ende triumphale Züge.

Dawn Of Norsemen

Wieder schneller und packender. Typische, (g)rollend-feierbare Stimmung, doch in der Luft liegt Melancholie. Verspielte, mittig sehr sanfte Gitarren. Dazu growlt Hegg, als käme er direkt aus der Gruft.

Saxons And Vikings

Schnell und mächtig! Nach dem Refrain grätscht Biff Byford rein, später Schlagabtausch mit Hegg – überraschend, spannend, und trotz Fallhöhe stimmig! Bester Track, gekrönt von schmissigen Saxon-Soli und einer klar gesprochenen Passage.

Sachte Orchestrationen

Skagul Rides With Me

Sehr typisches, treibend-schnelles Lied zum Headbangen, Faustballen und Luftgitarrespielen – hier erwacht endlich die geliebte Amon Amarth-Leichtigkeit und -Begeisterung!

The Serpent’s Trail

Der längste Track (6:01) beginnt mit Gitarren, einer gesprochenen Passage und – dank sachter Orchestrationen – harmonischer Wärme, beinhaltet aber auch nachdrückliche, später emotional-intensive Momente. Gelungenes Finale.

Fazit: Ungewohnt düster und schwer, stellenweise verspielt, doch dieses Album braucht Zeit und schlägt nicht sofort ein – auf Superhits wartet man eine Weile. Speziell in der zweiten Hälfte dringen jedoch Momente der Begeisterung durch.

***

