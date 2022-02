Amon Amarth: Erste neue Single und Video kommen

Die Herrscher des Viking Metal verteidigen ihren Thron: Amon Amarth kehren endlich mit neuer Musik zurück! Die neueste Single ‘Put Your Back Into The Oar’ wurde in Form eines Trailers über die Social Media-Kanäle der Band angekündigt. Dieser zeigt Ausschnitte eines professionellen Musikvideos, welches von Ryan Mackfall gedreht wurde. Am Donnerstag, den 17. Februar 2022 sollen die Single und das Video zum ersten Mal in voller Länge präsentiert werden.

Zuletzt wurde eine Europatournee für den Herbst 2022 angekündigt. Zusammen mit Machine Head planen Amon Amarth, auf eine Co-Headliner-Arena Tour namens „Vikings And Lionhearts“ zu gehen und Europa unsicher zu machen. Als Supportact sind The Halo Effect dabei, die aus fünf ehemaligen Mitgliedern der schwedischen Band In Flames bestehen.

Amon Amarth + Machine Head + The Halo Effect — Tour 2022

27.09. Hamburg, Barclays Arena

28.09. Frankfurt, Festhalle

30.09. Oberhausen, König-Pilsener-Arena

01.10. Berlin, Velodrom

14.10. München, Olympiahalle

15.10. Leipzig, Quarterback Arena

22.10. Stuttgart, Schleyerhalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

Das vergangene Album BERSERKER feierte im Mai 2019 über Metal Blade Records seine Veröffentlichung. Es wurde mit Produzent Jay Ruston (Corey Taylor, Uriah Heep, Anthrax) in den Sphere Studios im Norden von Hollywood, Kalifornien aufgenommen. Details über ein neues Amon Amarth-Album stehen noch aus – wir wetten aber auf Odins Helm, dass wir nach Veröffentlichung der Single ‘Put Your Back Into The Oar’ schlauer sind.