Amon Amarth: Neue Single + Video

auch interessant

Amon Amarth, die unbestrittenen Könige des Viking Heavy Metal, haben ihre brandneue Single ‘The Great Heathen Army’ veröffentlicht. Der neue Song ist der Titel-Track ihres kürzlich angekündigten zwölften Studioalbums und wird von einem neuen Musikvideo begleitet, das unter der Regie von Pavel Trebukhin in Riga, Lettland, entstanden ist. Das neue Album wird am Freitag, den 5. August 2022, über Metal Blade Records veröffentlicht. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich.

Seht hier das Amon Amarth-Video zum Song ‘The Great Heathen Army’

Empfehlung der Redaktion exklusiv! Amon Amarth: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 08/2022 Death Metal, Heavy Metal, Viking Metal Jetzt schon vorbestellen: Dieses exklusive Amon Amarth-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 08/2022 (ab 20.07.2022 am Kiosk). Zur neuen Single hat die Band folgendes zu sagen: „Die Streitkräfte der Great Heathen Army sind in See gestochen und auf dem Weg zu einem Raubzug, aber bevor wir am 5. August an fernen Küsten landen, haben wir eine neue Single und ein Video für euch, an denen ihr euch laben könnt. Und zwar den Titelsong des neuen Albums mit einem Video, das wir mit dem talentierten Pavel Trebukhin in Riga, Lettland, gedreht haben. Mit wem wollt ihr kämpfen? Mit den Wikingern oder den Sachsen? Wählt weise und die Götter werden über euer Schicksal entscheiden.“

THE GREAT HEATHEN ARMY bei Amazon

Als eine der beliebtesten Metal-Bands der Welt stecken sich Amon Amarth sehr hohe Ziele, wenn sie ins Studio gehen. THE GREAT HEATHEN ARMY wurde mit dem legendären Studioguru Andy Sneap an den Reglern aufgenommen und stellt für die Band einen kühnen Sprung nach vorne dar, da ihr unverwechselbarer Sound erneut eine sehr gekonnte Weiterentwicklung erfährt, sowohl textlich als auch musikalisch.

Empfehlung der Redaktion Amon Amarth: Die Hörprobe von THE GREAT HEATHEN ARMY Death Metal, Viking Metal Ihre weltweite Konzertreise wurde von der Pandemie gestoppt. Also spielten Amon Amarth ihr zwölftes Album THE GREAT HEATHEN ARMY ein. Vom treibenden ‘Find A Way Or Make One’ über das kämpferische ‘Get In The Ring’ bis hin zu der sich heraufbeschwörenden Wut in ‘Saxons & Vikings’ und dem epischen Urschrei in Form des Titel-Tracks fasst THE GREAT HEATHEN ARMY die Essenz dieser legendären Band zusammen und lässt dabei trotzdem noch Raum für neue Ideen.

Amon Amarth THE GREAT HEATHEN ARMY Tracklist

Get In The Ring The Great Heathen Army Heidrun Oden Owns You All Find A Way Or Make One Dawn Of Norsemen Saxons And Vikings Skagul Rides With Me The Serpent’s Trail

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.