Amy Lee im neuen Lindsey Stirling-Musikvideo

Drei Jahre nach der Veröffentlichung des Lindsey Stirling-Albums ARTEMIS (2019) erscheint das Musikvideo zu ‘Love Goes On And On’ – ein Song, für den sich die von der Kritik gefeierte US-amerikanische Geigerin, Songwriterin und Tänzerin einen ganz besonderen Gast an ihre Seite genommen hat. Evanescence-Sängerin Amy Lee sollte es sein. Mit dem Feature zu ‘Love Goes On And On’ handelt es sich allerdings nicht um die erste Zusammenarbeit der Musikerinnen. Bereits 2017 war Stirling als Gastinstrumentalistin bei ‘Hi-Low’ zu hören, ein Song, der auf dem Evanescence-Album SYNTHESIS enthalten ist. Zur Promotion des Albums gingen Stirling und die Dark Rock-Band gemeinsam auf eine US-Tournee, bei der Stirling gemeinsam mit Evanescence auf der Bühne den Ozzy Osbourne-Klassiker ‘No More Tears’ coverte.

Eine himmlische Verbindung

Auf die Frage, wie es dazu gekommen war, dass Amy Lee als Gastsängerin bei ‘Love Goes On And On’ mitwirkte, erklärte Stirling gegenüber The Morning Call: „Nun, als wir für ‘Hi-Lo’ zusammengearbeitet haben, hat sie gesagt: ‚Okay, vielen Dank, dass du auf meinem Album bist. Ich habe gerne mit dir gearbeitet. Bitte lass mich wissen, ob ich den Gefallen eines Tages für eines deiner Alben erwidern kann.‘ Und ich dachte mir: ‚Darauf werde ich zurückkommen.‘

Empfehlung der Redaktion Evanescence: Cover mit Eurythmics Alternative Metal, Alternative Rock, Nu Metal Nu Metal trifft auf Synthesizer-Pop: Evanescence-Sängerin Amy Lee tut sich mit Eurythmics-Gründer Dave Stewart zusdammen. Hier seht ihr das Video. Als ich an diesem Song arbeitete und die Instrumentalversion produzierte, brauchte der Song einfach noch das gewisse Etwas. Ich wusste, dass es ein super epischer Song war, aber es fehlte einfach etwas. Und ich konnte an niemand anderen denken als an Amy Lee. Ihre Stimme auf diesem Song wäre einfach so cool, dachte ich. Als ich sie ansprach, hat sie so süß reagiert und war begeistert, dabeisein zu können. Sie hat so viel zu dem Song beigetragen. Es gab noch gar keinen Text, als ich ihn ihr geschickt hatte. Ich hatte nur gesagt: ‚Ich möchte, dass du ‚Aaahs‘ und ‚Ooos‘ singst‘. Aber sie schickte mir all diese Texte zurück. Und ich dachte mir: ‚Das ist echt geil.‘ Also ja, da hat sich wirklich etwas verwandelt. Es war eine tolle Zusammenarbeit und sie hat wirklich ihren eigenen Beitrag zu dem Song geleistet. Es macht unglaublich Spaß, ihn live zu spielen.“

Lindsey Stirling erwähnte außerdem, dass sie Evanescence bereits zu Schulzeiten geliebt hätte. Durch die Kollaboration wäre gewissermaßen ein Traum für sie in Erfüllung gegangen. „Ich habe so viel Respekt vor Amy Lee“, erzählte sie. „Sie ist ein unglaubliches Kraftpaket. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Menge von ihr lernen kann.“ An diese Konstellation können wir uns also gewöhnen. Womöglich kommt in der Hinsicht noch einiges auf uns zu.

