Rock in Rauchschwaden gehüllt: Wie Clutch, Green Lung und Tigercub das Huxleys in Berlin in eine Rock-Ritualstätte verwandelten.

22. November 2022: Huxleys Neue Welt, Berlin Wenn es ein Fazit dieses Abends gibt dann: Roggnrohl lebt. Aber der Reihe nach. Überpünktlich geht das britische Trio Tigercub auf die Bühne und sieht sich einer noch überschaubaren Menge gegenüber. Der vergleichende Gedanke „Hm, das hat aber doch schon irgendwas von Muse“ lässt sich über die komplette halbe Stunde Spielzeit nicht ganz abstreifen, was aber natürlich nichts Schlechtes sein muss. Allerdings fehlen im Vergleich die unverschämt eingängigen Elemente. Im besten Sinne des Wortes solide. Ritual-Rock mit psychedelischer Note Wesentlich energiegeladener geht es dann bei Green Lung zu. Das ebenfalls aus Großbritannien stammende…