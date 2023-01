Laut Richie Sambora befinden sich Bon Jovi und der 2013 ausgestiegene Gitarrist in Gesprächen über eine mögliche Rückkehr des Musikers.

Die Chancen stehen offenbar gar nicht mal so schlecht, dass Richie Sambora und Bon Jovi wieder zueinander finden. Zumindest ließ dies der Gitarrist in einem kurzen Interview mit "Metro" durchblicken. Die Journalisten befragten den 63-Jährigen am Montag, den 7. November am Rande der Music Industry Trust Awards im The Grosvenor House Hotel in London. Konkret zielte die Frage darauf ab, ob eine Chance besteht, dass er für einen Headliner-Auftritt mit Bon Jovi wieder zu der Band zurückkehrt. Grund zur Freude? Laut "Metro" antwortete Sambora mit einem "kecken Grinsen" im Gesicht folgendes: "Es ist eine Möglichkeit. Wir sprechen ein wenig." Diese…