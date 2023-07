Anwalt von Dustie Waring widerlegt Vergewaltigungsvorwurf

Dustie Waring mit Between The Buried And Me bei einem Auftritt am 6. Mai 2016 in Concord, North Carolina

Anfang des Jahres wurden gegen den Gitarristen der US-Amerikanischen Progressive Metal-Band Between The Buried And Me, Dustie Waring, schwere Vergewaltigungsvorwürfe publik gemacht. Nun veröffentlicht sein Anwalt eine Stellungnahme, welche die Vorwürfe widerlegen soll.

Anonyme Anschuldigungen via Reddit

Im Mai dieses Jahres wurden gegen den langjährigen Gitarristen der amerikanischen Prog Metaller Between The Buried And Me heftige Anschuldigungen bekannt. Eine anonym bleibende Frau veröffentlichte auf der Plattform Reddit ein Bild, auf dem sie Waring beschuldigt, sie vergewaltigt und geschwängert zu haben. Der Vorfall soll sich vor fünf Jahren während einer Tour der Band ereignet haben. Zusätzlich dazu postete sie einige Chat-Verläufe, die diesen Vorfall beweisen sollen.

Waring meldete sich anschließend selbst via Sozialer Netzwerke zu Wort und bestritt die Anschuldigungen. „Ich wurde kürzlich auf Anschuldigungen bezüglich eines Ereignisses von vor fünf Jahren aufmerksam gemacht, die am Wochenende auf Reddit gepostet wurden. Nicht einvernehmlichen Sex heiße ich nicht gut. Und ich habe in keinem Teil meines Privatlebens niemals etwas ohne Zustimmung gemacht oder jemanden arglistig ausgenutzt. Diese Anschuldigungen sind ein totaler Schock für mich, da ich mein Leben dem gewidmet habe, für Leute da zu sein, die auf viele Arten der Genesung Hilfe brauchen.“

Zusätzlich kündigte der 38-Jährige an, sich vorerst von der Band zurückzuziehen. Er wolle sich konzentrierter um seine Abstinenz und seine Familie kümmern. Auf der kommenden Parallax 2-Tour werde er daher nicht spielen und von einem Session-Musiker ersetzt werden.

Dustie Warings Anwalt veröffentlicht Gegenbeweise

Jetzt hat der Anwalt von Waring, Chad Diamond, eine öffentliche Stellungnahme abgegeben. In dieser bestreitet er die Vorwürfe gegen den Gitarristen und fordert die Anklägerin auf, ihre Anschuldigungen einzustellen. In der Stellungnahme wird behauptet, dass die Vorwürfe manipuliert seien und wichtige Details ausgelassen wurden. Es ginge lediglich darum Warings Charakter und Ruf zu schädigen. Es wird betont, dass Waring niemals bestritten habe, sexuellen Kontakt mit seiner Anklägerin gehabt zu haben, und es sich um einvernehmlichen Sex zwischen zwei Erwachsenen gehandelt habe. Der Anwalt weist zusätzlich auf Nachrichten hin, in denen die Betroffene weitere Treffen und sexuelle Aktivitäten vorschlägt. Ebenfalls sei in den Nachrichten von positiven sexuellen Erfahrungen die Rede. So heißt es in der Verlautbarung unter anderem:

„Aus ihren Nachrichten geht hervor, dass sie zwei Tage nach dem angeblichen Vorfall eine zweistündige Reise antrat, um ihn in einer anderen Stadt auf der Tournee zu besuchen. Während dieser Zeit hatten sie eine zweite sexuelle Begegnung. In den folgenden Monaten schrieb sie Herrn Waring weiterhin Nachrichten auf Instagram und schickte ihm zahlreiche explizite Nachrichten und Fotos.“

Die Stellungnahme betont auch, dass solche (vermeintlich) falschen Vorwürfe es schwerer machen, echten Opfern sexueller Gewalt zu glauben.

Dustie Waring wird auch weiterhin von jeglichen Band-Aktivitäten fernbleiben. In einem weiteren Social Media-Post betonte er jedoch, dass er sich freue nach dem Sommer wieder dabei sein zu können.

