Apocalyptica: Künstlerische Freiheit

Mit Eicca Toppinen ergründen wir, wie viel Leidenschaft trotz jahrelanger Erfahrung noch immer in der Cellisten-Combo brodelt und versuchen außerdem, ihm einige Details zur anstehenden Tournee mit Sabaton zu entlocken.

Der Titel steht nicht, wie zunächst vermutet, für das Wort „Cello“, sondern für „Cell-Zero“.

Mit der „Plays Metallica By Four Cellos“-Tournee wollten wir zurück zu unseren Wurzeln, und mit dem darauf folgenden Album an die Zeiten von CULT (2000) und REFLECTIONS (2003) anknüpfen. Dort liegt der Kern von Apocalyptica. CELL-0 steht für den Ursprung aller Dinge im Universum – die Zelle, aus der heraus alles entsteht. Auch Noten haben denselben Ursprung, doch es gibt unzählige Möglichkeiten und Variationen, sie miteinander zu kombinieren.

Seit der Veröffentlichung von ­SHADOWMAKER sind vier Jahre vergangen. Mit welchen ­Gefühlen blickst du heute auf das Album?

Mit SHADOWMAKER haben wir nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Ich habe den Eindruck, dass für manche Fans Album und Band nicht zusammengepasst haben.

Die Lieder gingen vorrangig in Richtung Rock und Alternative…

… und waren nicht mehr wirklich Metal. Vieles war anders und ich verstehe, dass es nicht von jedem wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde. Auch wenn dieses Album nicht so erfolgreich war: Ich bin stolz auf die Platte, finde sie großartig, kann aber auch andere Meinungen nachvollziehen und verstehe die Kritik. Vor allem, wenn jemand eher mit Alben wie CULT oder REFLECTIONS sympathisiert.

Erst einmal geht es für euch auf Tour – gemeinsam mit Sabaton und Amaranthe!

Sabaton sind auf uns zugekommen. Sie wollten mit der Tour zu THE GREAT WAR nicht nur verschiedene Künstler zusammenbringen, sondern jeden Abend ein richtiges Event kreieren. Amaranthe werden eröffnen, danach sind wir an der Reihe. Die jeweilige Band wird aber nicht einfach nur ihren Auftritt abliefern… Mehr werde ich nicht verraten. Alles zu seiner Zeit. (lacht)

