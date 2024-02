Apocalyptica trennen sich von Schlagzeuger

Apocalyptica haben einen personellen Abgang zu verkraften. So haben sich die Finnen freundschaftlich von ihrem langjährigen Schlagzeuger Mikko Sirén getrennt. Der 48-Jährige fing 2003 an, mit den Cellisten aufzutreten. Ein vollwertiges Band-Mitglied wurde der Musiker 2005, nachdem er mehr als 200 Shows mit der Gruppe absolviert sowie ein Band-betiteltes Album eingespielt hatte. Über einen Nachfolger ließen die Streicher derzeit noch nichts verlauten.

Die Show geht weiter

„Manche von euch haben uns Anfang des Jahres vielleicht schon ohne unseren Drummer Mikko Sirén in Brasilien und Mexiko spielen sehen oder Gerüchte diesbezüglich gehört“, schreiben Apocalyptica im zugehörigen Statement. „Es tut uns sehr leid, euch darüber informieren zu müssen, dass wir nach zwanzig Jahren freundschaftlich mit Mikko auseinandergegangen sind. Unser kommendes Album aufzunehmen, war unsere letzte kollektive Errungenschaft. Darüber hinaus wollen wir euch allen versichern, dass wir — Eicca, Perttu und Paavo — als Apocalytica weitermachen. Wir wünschen Mikko Glück und Erfolg bei allem, worauf er bei all seinen künftigen Unternehmungen abzielt.“

Erst kürzlich haben Apocalyptica ihre „Plays Metallica Vol. 2″-Tour angekündigt. Hierbei will die Formation die mit ihrem legendären Debütalbum begonnene Geschichte weiterschreiben. Band-Gründer Eicca Toppinen kommentiert: „Es ist unglaublich, dass unser Tribut an Metallica nach so vielen Jahren noch immer so beliebt ist. Unsere Liebe an diese Band auf der Bühne mit dem Publikum zu teilen, ist eine magische Erfahrung. Wir werden die Show auf ein neues Level anheben und können es kaum erwarten, sie unseren Fans darzubieten!“

