Architects kündigen neues Album an

auch interessant

Die britischen Metalcore-Überflieger Architects kündigen nach ihrem letztjährigen Erfolgsalbum FOR THOSE THAT WISH TO EXIST direkt ihr nächstes Werk an. THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT wird das nunmehr zehnte Opus der Formation aus Brighton sein und 10. Oktober erscheinen. Um diese frohe Kunde auch angemessen zu begleiten, haben Frontmann Sam Carter & Co. mit dem Song ‘Tear Gas’ gleich die zweite Single inklusive Video (siehe unten) mitgebracht.

Produziert haben THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT Schlagzeuger Dan Searle und Gitarrist Josh Middleton. Jedoch hat Sam Carter noch zusätzlich Hand angelegt an den Reglern in den Deacon’s Middle Farm Studios sowie den Band-eigenen Electric Studios in Brighton. Architects waren glücklich darüber, ihre neue Scheibe wieder gemeinsam in einem Raum schreiben und aufnehmen zu können. FOR THOSE THAT WISH TO EXIST wurde aufgrund von Corona zum Großteil aus der Ferne eingespielt. Laut Dan Searle ist das Endergebnis daher „freier, verspielter und spontaner“ ausgefallen.

FOR THOSE THAT WISH TO EXIST BEI AMAZON ORDERN!

Doch damit nicht genug: Architects gehen mit THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT Anfang 2023 auf große Hallentournee. In Deutschland spielt das Quintett in Hamburg, Düsseldorf, München, Ludwigsburg, Leipzig, Berlin und Frankfurt. In Großbritannien spielen die Modern-Metaller diesen Herbst sogar noch als Special Guest im Vorprogramm von Biffy Clyro.

Architects auf Tour Anfang 2023:

05.01.2023 Frankfurt, Jahrhunderthalle

06.01.2023 Hamburg, Sporthalle

07.01.2023 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

09.01.2023 München, Zenith

10.01.2023 Ludwigsburg, MHP Arena

12.01.2023 Leipzig, Haus Auensee

13.01.2023 Berlin, Columbiahalle

Die Tracklist des neues Architects-Albums: