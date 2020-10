Armored Saint: John Bush gegen Soziale Medien

auch interessant

Anlässlich des am 23. Oktober erscheinenden neuen Armored Saint-Albums PUNCHING THE SKY bat Metalsucks Sänger John Bush zum Gespräch in deren Podcast. Neben Musikthemen kam unter anderem zur Sprache, weshalb Bush keine Social Media-Accounts führt. Schließlich würden aktive Kanäle auf Facebook, Twitter et cetera nicht nur ihn darstellen, sondern in gewisser Weise auch die Band repräsentieren.

Weiterlesen Rob Halford war eine große Inspiration für John Bush Judas Priest-Frontmann Rob Halford hat John Bush, der bei Armored Saint am Mikro steht, gesanglich stark beeinflusst. „Ich gehöre zu der selteneren Spezies von Musikern, welche die Sozialen Medien nicht nutzen. Manche Leute bedauern das und meinen zu mir, dass ich mir damit schaden würde. Und ich muss mich bei der Band entschuldigen. Denn ich weiß, dass ich auch Armored Saint mit eigenen öffentlichen Profilen weiterhelfen könnte. Aber ich habe mich dazu entschieden, es nicht zu tun. Mein Privatleben ist mir zu wertvoll.

Es ist sowieso schon schwer genug, mich mit den Leuten zu treffen, die mir wichtig sind, und mit ihnen zu sprechen. Und wenn ich dann online jemanden wiedertreffen würde, den ich irgendwann einmal gekannt habe… Es ist so in der Art: ,Unsere Wege haben sich damals getrennt, und so ist der Lauf des Lebens. Klar können wir ein bisschen miteinander plaudern, aber heute ist nicht damals und ich habe kein Interesse daran, mich wieder mit dir anzufreunden‘. Bei allem Respekt. Und genau so will ich mein Leben führen.“

PUNCHING THE SKY bei Amazon

Weiterlesen Galerie: Armored Saint, Nürnberg, Hirsch, 6.11.2018 Heavy Metal Seht hier die besten Bilder des Armored Saint-Auftritts am 6.11. in Nürnberg! Gänzlich vor den Sozialen Medien verschließen will sich der Armored Saint-Sänger jedoch nicht. „Eventuell finde ich noch einen Weg, Profile anzulegen und zu pflegen, ohne dass es zu zeitintensiv wird. Denn einfach nur die Straße entlangzulaufen, kann manchmal schön sein. Aber dann kommen einem Leute entgegen, in deren Kinderwägen Zweijährige sitzen, die auf ein Handy-Display starren. Mit zwei Jahren! In dem Alter wird man doch von allem extrem stimuliert. Bäume, Natur, alles wirkt wie ein LSD-Trip. da braucht man doch kein Smartphone… Echt jetzt!“

John Bush war von 1982 bis zum Split 1992 und seit der Reunion 1999 bis heute Sänger bei Armored Saint. Dazwischen (1992-2005 und 2009-2010) stand er bei Anthrax am Mikro.