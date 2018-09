Arroganz: Exklusive Videopremiere zu ‘Erzketzer’

Am 5. Oktober wird die Sludge-/Doom-Band Earth Ship ihr neues Album RESONANT SUN veröffentlichen. Ein Video zum Albumtrack ‘Whiplash’ präsentieren wir euch bereits vor Veröffentlichung.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat sich die dreiköpfigen Berliner Band Earth Ship einen Ruf als unerbittliche und schlagkräftige Live-Band im weiten Feld der Stoner-, Doom- und Sludge-Underground-Szene erarbeitet. Mit einem neuen Album, das am 5. Oktober erscheinen wird, hat die Band nun neues Futter, das bei kommenden Shows verpulvert werden kann. Tour 2018 06.10. Karlsruhe - Outbreak Metal Festival 10.10. Köln - MTC 11.10. Hannover - Bei Chez Heinz 14.10. Berlin - SO36 17.10. Erfurt - From Hell 18.10. Weinheim - Cafe Central 20.10. Landshut – Rockockfest 13.11. Hamburg - Fundbureau 14.11. Osnabrück - Bastard Club 15.11. Köln…