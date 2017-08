Arroganz: Zweite Auskopplung vom kommenden Album PRIMITIV

Foto: Arroganz. All rights reserved.

Arroganz präsentieren einen zweiten Song ihres anstehenden Albums PRIMITIV (29. September via FDA Rekotz). Das gute Stück hört auf den Namen ‘Cortege’, was so viel wie “Leichenzug” bedeutet.

Weiterlesen Arroganz: Viertes Album der deutschen Black-Deather angekündigt Kein Album für arschkriechende Möchtegern-Misanthropen: PRIMITIV kommt am 29.09.2017 via F.D.A. Rekotz. Featuring Dreier von den Death Metal-Untergrundlegenden Purgatory und dem generell legendären Hazy van der Lubbe, der Sänger einer der ersten deutschen Death Metal-Bands (Lemmingproject) war, später mit Sons Of Tarantula die Republik terrorisierte und heute der Häuptling bei Grober Knüppel ist.

Hört hier ‘Cortège’ aus dem Arroganz-Album PRIMITIV:

Primitiv by Arroganz

Vor einem Monat wurde bereits der erste Track von PRIMITIV vorgestellt: ‘Another God, Dead’:

Im September befinden sich die deutschen Black-Deather zudem auf Deutschlandtournee: