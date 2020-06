Arte zeigt: ZZ Top-Dokumentation und Amon Amarth-Auftritt

Das wird Dich auch interessieren





1969 haben sich die Rocker ZZ Top in Houston im US-Bundesstaat Texas gegründet und anschließend den Bluesrock weltweit salonfähig gemacht. ‘ZZ Top: That Little Ol‘ Band from Texas’ ist eine Dokumentation, die die Geschichte der legendären Musiker Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard erzählt und wie aus den drei Teenie-Bluesfans eine der größten und beliebtesten Bands der Welt wurde.

Der Film stammt vom kanadischen Regisseur Sam Dunn, der in seinen Dokumentarfilm sowohl ehrliche und direkte Interviews mit der Band, bislang unveröffentlichtes Archivmaterial, Animationen und Statements von berühmten ZZ Top-Fans wie Billy Bob Thornton und Josh Homme und eine exklusive Performance der Band in der Gruene Hall, einem der ältesten Tanzlokale in Texas, miteinander verbindet. Letztere ist exklusiv für die Dokumentation entstanden.

Neben der TV-Ausstrahlung am 12.06.2020 um 21:4o ist die 91-minütige Dokumentation auch in der arte concert-Mediathek noch bis 09.09.2020 verfügbar.

Amon Amarth in Oberhausen

Am gleichen Abend zeigt Arte außerdem einen Zusammenschnitt eines Amon Amarth-Auftritts in der König Pilsener Arena in Oberhausen.

Das Konzert der Melodic Death Metal-Band fand am 14. Dezember 2019 vor 12.650 Zuschauern im Rahmen der „Berserker Europatournee“ statt, die einen Monat zuvor im Wiener Gasometer startete. Auf der Konzertreise spielten die Schweden die Lieder ihres aktuellen, elften Studioalbums BERSERKER erstmals live.

Neben der TV-Ausstrahlung am 12.06.2020 um 23:45 ist das Live-Erlebnis auch in der arte concert-Mediathek vom 12.06. bis 18.09.2020 verfügbar.