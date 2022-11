‘Assassin’s Creed Valhalla’: Letztes Kapitel im Dezember

Wir haben hier alle wichtigen Infos zum Summer Breeze Open Air 2023 für euch zusammengetragen. Neue Bands, Ticket-News und vieles mehr.

METAL HAMMER präsentiert: Summer Breeze Open Air Datum Das Summer Breeze Open Air findet vom 16. bis zum 19. August 2023 statt. Veranstaltungsort Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl. Adresse: Flugplatzstr. 1 91550 Dinkelsbühl Tickets Auf summer-breeze.shop erhaltet ihr das Festivalticket innerhalb der limitierten Preisstufe für 199,- € (inkl. Camping und Vorverkaufsgebühr). Bitte lest euch die Artikelbeschreibung im Shop genau durch! Mehr als 130 Bands Parken am Zelt Keine Mengenreglementierung bei mitgebrachtem Essen und Trinken auf dem Campingplatz Kurze Wege Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Archspire Beartooth Be'Lakor Cobra The Impaler Decapitated…