Avatar performen ‘Tsar Bomba’ im Auto

Foto: Screenshot via YouTube, FREQS. All rights reserved.

Das YouTube-Rock- und Metal-Magazin FreqsTV lädt neuerdings Bands dazu ein, einen ihrer Songs in einem Auto a cappella zu performen. Zuvor wurden bereits The Once, Massive Wagons und Coheed And Cambria in ein Fahrzeug gezwängt. Der aktuellste und definitiv lustigste Auftritt stammt von Avatar. Wie man a cappella nicht macht, zeigen die fünf Schweden eindrucksvoll mit ‘Tsar Bomba’ von ihrem 2014er-Album HAIL THE APOCALYPSE.

Weiterlesen Im Pit bei: Avatar, 1.4.2018, München, Technikum Noch nie war 'Smells Like A Freakshow' aktueller – Avatar sind mit der Freakshow Hellzapoppin' unterwegs und heizten dem Münchner Publikum bei dieser ausverkauften Show am Ostersonntag gewaltig ein. Schlagzeuger John Alfredsson am Steuer gibt unermüdlich den Takt vor, während Tim Öhrström völlig in seiner zentralen Rolle als (nicht nur) Luftgitarrist aufgeht. Die drei Saitenmänner auf der Rückbank sind generell für merkwürdiges Quäken verantwortlich. Sänger Johannes Eckerström auf dem Beifahrersitz versucht immer wieder, nicht zu lachen, doch dies gelingt ihm einfach nicht – warum, werdet ihr verstehen, wenn ihr euch das Video gebt.

Zu schön auch die „Zaungäste“, die bei 3:07 hinten rechts auftauchen, mitten in Johannes’ schönstem Schrei des gesamten „Auftritts“. Wir sagen: Danke Avatar für diese geile Performance!

Ein ähnliches Format gibt es schon seit Längerem in den USA. Dieses nennt sich Carpool Karaoke, bei dem neben Pop- und R’n’B-Sternchen auch bereits gestandene Rocker und Metaller mitgemacht haben.

Bei fahrendem Auto und Playback werden (nicht nur eigene) Songs gesungen. Seht hier einige Beiträge mit Foo Fighters, Linkin Park (mit tragischem Beigeschmack, da kurz vor Chester Benningtons Tod aufgenommen) sowie Metallica.