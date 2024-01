Avenged Sevenfold: ‘Fortnite’-Karte ist veröffentlicht

Ende November 2023 hatten Avenged Sevenfold eine Zusammenarbeit mit dem populären Videospiel ‘Fortnite’ angekündigt. Nun hat die Gruppe um Sänger M. Shadows und Gitarrist Synyster Gates ihre „Free for all“-Karte für das Game veröffentlicht. Das Design der Map wurde vom Musikvideo zum A7X-Lied ‘We Love You’ inspiriert.

Ballern mit A7X

„‘Fortnite’ / UEFN ist eine Plattform, die von Schöpfern und Künstlern benutzt werden kann, um mit ihrer Community auf neue und aufregende Arten in Kontakt zu treten“, schreiben Avenged Sevenfold in den Sozialen Medien. „Wir haben eine Karte im ‚Free for all‘-Stil geschaffen, die auf dem Musikvideo zu ‘We Love You’ basiert. Diese Möglichkeit finden wir aufregend. Und wir sind glücklich darüber, einer der ersten musikalischen Acts zu sein, die sich diese Plattform zunutze macht. In den nächsten Monaten werden wir einen Social Hub sowie andere Spiele veröffentlichen.

Mischt mit, um mit anderen Fans zu spielen, Wettbewerbe zu kreieren, Easter Eggs zu finden und Fehler zu melden. […] Dies ist der Anfang von etwas sehr Neuem und Coolem. Wir wollen uns beim Team von Epic Games dafür bedanken, uns durch diesen Prozess geleitet zu haben.“ Avenged Sevenfold haben laut eigener Ankündigung selbst das ganze Wochenende damit verbracht, in ihrer ‘Fortnite’-Map zu zocken. Um die Karte zu finden muss man einfach auf die Hauptseite von ‘Fortnite’ gehen und nach „Avenged“ suchen oder den Code 8766-6365-6885 verwenden.

—

