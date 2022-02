Axl Rose: Hunde, Katzen und iPads

Axl Rose mit Guns N’ Roses beim Vive Latino 2020 Festival im Foro Sol in Mexico City am 14. März 2020

Am heutigen 06. Februar 2022 feiert Axl Rose seinen 60. Geburtstag. Wir gratulieren herzlichst und fassen kurz zusammen, was sich in den letzten zwölf Monaten bei ihm getan hat.

Februar 2021

Am 25.02.2021 gab es einen Cameo-Auftritt von Axl Rose in der Zeichentrickserie ‘Scooby-Doo And Guess Who?’ auf dem Sender Boomerang. „Als sich Fred, Velma, Daphne, Shaggy und Scooby einen Roadtrip auf der legendären Route 66 befinden, begegnen sie einer mysteriösen Bande schmutziger Typen, die die Mystery Machine stehlen“, heißt es in der Episodenbeschreibung. „In der Wüste gestrandet, betreten sie ein verlassenes Restaurant ,um zu checken, ob es dort Wi-Fi gibt‘. Dort treffen sie auf Axl, der offensichtlich bereits ein Kumpel von Shaggy und Scooby ist.“

August 2021

Anfang August stellten Guns N‘ Roses die Neubearbeitung ihres alten Songs ‘Silkworms’ vor. Kurz darauf erschien die Studioversion von ‘Absurd’. Einen Monat später So haben die Gunners das neue Lied ‘Hard Skool’ veröffentlicht. Wie ‘Absurd’ stammt auch ‘Hard Skool’ aus der CHINESE DEMOCRACY-Periode von Guns N’ Roses. Am 25. Februar 2022 soll nun exklusiv über ihren offiziellen Webshop die HARD SKOOL-EP rauskommen. Darüber hinaus ließ Slash Anfang Januar 2022 in einem neuen Interview durchblicken, dass Guns N’ Roses endlich ans Eingemachte, sprich: das Songwriting für eine neue Platte gegangen sind.

Die Tracklist der HARD SKOOL EP:

Hard Skool Absurd Don’t Cry (Live) You’re Crazy (Live)

September 2021

Wer bei der Chicago-Show am 16. September anwesend war, wunderte sich gewiss darüber, dass Axl gesanglich nicht performte, wie man es gewohnt ist. Grund dafür war eine Lebensmittelvergiftung, wie Rose später via Twitter verkündete. „Eine Anmerkung zu Chicago… Vor Beginn der Show ging es mir blendend, doch das hat sich schnell geändert und ich fühlte mich krank, übergab mich und mir war schwindlig. Es hätte mich nicht gewundert, wenn ich von der Bühne gefallen wäre. Es hat immer hin und her gewechselt. Erst ging es mir gut, dann wieder nicht. Das Ganze war ziemlich verrückt, denn die Fans waren großartig und ich war frei im Kopf. Zum Glück war der COVID-Test negativ. An ein paar Stellen habe ich habe schief gesungen. Ich bin froh, dass nicht der komplette Auftritt davon betroffen war. Mir geht es jetzt wesentlich besser. Vermutlich war es eine Lebensmittelvergiftung.“

November 2021

Im November hat Axl Rose ein liebgewonnenes Haustier verloren. Sein Kater Dexter Maranello Rose aka Dexy ist im Alter von 14 Jahren verstorben. Dies hat der Musiker in den Sozialen Medien publik gemacht, woraufhin sich unzählige Fans, die ebenfalls einen tierischen Freund verloren haben, bei ihm mit ihren eigenen Geschichten und Erinnerungen gemeldet haben.

Axl Rose hat einen Ruf als arroganter, erratischer Typ weg, dem der Rockstar-Ruhm zu Kopf gestiegen ist. Im Gegensatz dazu steht eine Anekdote über den 59-Jährigen, die Buckcherry-Sänger Josh Todd im „Appetite For Distortion“-Podcast erzählt hat. Demzufolge kann Axl ein ziemlich netter Kerl sein — wenn er will. „Nach einer der letzten Shows, die wir mit Guns N’ Roses gemacht hatten, saßen wir alle im Bus. Und unser Manager meinte: ‚Hey, Axl will euch Hallo sagen. Er hat etwas für euch. Ihr könnt ins Venue kommen.‘ Also haben wir uns alle zusammengerissen und sind ins Venue gegangen.

Es war einfach die bizarrste Erfahrung. Wir standen im Korridor irgendeiner Halle. Axl kam raus, lief auf uns zu. Er hatte eine Plastiktüte von Best Buy in der Hand. Dann meint er: ‚Wie geht es euch, Jungs? Ich möchte nur sagen, dass es schön war, euch Jungs dabei zu haben.‘ Und dann griff er in seine Plastiktüte und überreicht uns allen ein iPad — jedem von uns ein iPad. ‚Ich will euch einfach ein Geschenk geben und sagen, wie sehr wir es zu schätzen wissen, euch auf der Tour dabei zu haben.‘“

Dezember 2021

Noch ein Todesfall, der Axl naheging. Nachdem am 19. Dezember Vocalcoach Ron Anderson im Alter von 75 Jahren gestorben war, teilte der Guns N’ Roses-Sänger verabschiedende Worte auf seinem Twitter-Account.

Januar 2022

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Guns N’ Roses-Band-Kollege Slash über Axls Performancer als AC/DC-Aushilfssänger. Slash sei stolz und die Performance habe ihn umgehauen. Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk?