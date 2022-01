Slash: Guns N’ Roses schreiben aktuell an neuen Songs

auch interessant

Slash hat in einem neuen Interview mit dem britischen „Classic Rock“-Magazin erneut über den Fortschritt der Arbeiten am neuen Guns N’ Roses-Album gesprochen. Der Unterschied im Gegensatz zum letzten Zwischenstand scheint dabei zu sein, dass die Musiker und Frontmann Axl Rose dieses Mal offenbar nun endlich mit dem Songwriting begonnen haben. So lässt sich zumindest die Aussage des Gitarristen interpretieren.

Neue Harmonie

Angesprochen auf die neue Scheibe, erwiderte Slash zunächst: „Das ist ein ganzes anderes Interview!“ Doch dann legte der Lockenkopf noch nach: „Es kommt neues Guns N’ Roses-Material zum Vorschein, während wir hier reden. Und wir werden wahrscheinlich weiter Sachen rausbringen, bis das gesamte Material für das Album fertig ist, und es dann ordentlich veröffentlichen. Es ist cool. Es macht mir Spaß, an dem Zeug zu arbeiten. Ich habe eine gute Zeit dabei.“ Richtig konkret wird Slash in seiner Aussage also leider nicht. Aber offenbar wollen die Gunners so weitermachen wie zuletzt und auf Halde liegende Stücke neu aufbereiten, um die Fans anzufüttern, während sie an frischen Liedern schrauben.

Darüber hinaus hat Slash auch über seine Versöhnung mit Axl Rose gesprochen, die jahrelang zerstritten waren. „Als wir wieder zusammenkamen, haben Axl und ich diesen großen Auswuchs von Negativität überwunden, den wir für viele Jahre herumgetragen haben. Es war ein wirklich simples, ziemlich kurzes Gespräch. In all den Jahren, die wir auseinander waren, ist er unheimlich professionell geworden. Und er hat nie gezögert während dieser ganzen Zeit. Es war also großartig. Es hat sich eine Art von Synergie in diesen letzten sechs Jahren ergeben, die wir in unserer ersten Inkarnation niemals hatten.“

