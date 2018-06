Banjo-Cover zu Metallicas ‘Fight Fire With Fire’

Foto: Screenshot via YouTube, Rob Scallon. All rights reserved.

Banjos sind unheimlich spaßige Zupfinstrumente. Durch ihren hellen abgedämpften Klang, erhält jedes Lied eine sehr fröhliche Country-Note. Da scheint es zunächst absurd dieses Instrument für ein Metal-Cover zu verwenden – funktioniert aber offensichtlich sehr gut.

Weiterlesen Rob Scallon: Balalaika meets Metal Rob Scallon ist für seine ausgefallenen Cover-Ideen verschiedenster Metal-Songs bekannt. In einem neusten Youtube-Clip spielt er ein paar metallische Melodien auf einer Balalaika. In einem neuen Clip spielt YouTuber und Saitenspieler Rob Scallon ein Banjo-Cover zu Metallicas ‘Fight Fire With Fire’. Zur gesanglichen Unterstützung holte er sich den norwegischen Musiker Leo Moracchioli ins Boot. Im Video fliegen nicht nur Haare und unechte Bärte sondern auch allerhand Strohhüte durch die Gegend. Das Endergebnis verliert zwar an Härte, macht aber definitiv Spaß beim Hören.

Seht hier das Banjo-Cover zu Metallicas ‘Fight Fire With Fire’:

https://www.youtube.com/watch?v=lvc4WdnU2-4 Video can’t be loaded: Metallica – Fight Fire with Fire (BANJO cover ft. Leo Moracchioli) (https://www.youtube.com/watch?v=lvc4WdnU2-4)

Bei dem Clip handelt es sich nicht um das erste Banjo-Cover des Musikers. Erst letzte Woche erschien ein Clip zum Song ‘The Heaviest Matter of the Universe’, der von den französischen Metallern Gojira stammt. Außerdem präsentierte Scallon bereits im letzten Jahr eine grandiose Version zu Slipknots ‘Psychosocial’: