Battle Beast: Eero Sipilä war überrascht von Nooras Ausstieg

Battle Beast
Battle Beast
Foto: PR, marek sabogal. All rights reserved.
von
Battle Beast-Bassist Eero Sipilä hat nicht mit dem Ausstieg von Frontfrau Noora Louhimo gerechnet. An ein Ende der Band dachte der Musiker trotzdem nicht.
Frontfrau Noora Louhimo stieg im Dezember 2025 bei Battle Beast aus. Auch Band-intern war man offenbar auf diesen Schritt nicht vorbereitet. Wie Bassist Eero Sipilä im Interview mit Metal Mal erklärte, sei er überrascht vom Ausstieg der Sängerin gewesen, die sich fortan auf ihre Solokarriere konzentrieren will. Doch er hat schnell neue Kraft gefunden, Battle Beast fortzuführen.

Kein leichter Abschied

Meine erste Reaktion war ein absoluter Schock, weil diese Entscheidung für mich völlig unerwartet kam. Aber mit der Zeit, habe ich realisiert, dass die Band schon vor Noora existierte. Warum sollte es also nicht auch danach so sein? Ich bin seit 17 Jahren in der Band. Ich mache weiter. Das war die allgemeine Stimmung.

Steelbound
Steelbound
Battle Beast kündigten daraufhin umgehend eine Nachfolgerin für Louhimo an. Ihren Posten soll fortan Marina La Torraca (Phantom Elite, Exit Eden) übernehmen. Wir haben uns aktiv auf die Suche nach einer neuen Sängerin gemacht. Marinas Name stand ganz oben auf unserer Liste. Wir haben sie angerufen. Sie war interessiert. Wir haben sie nach Finnland eingeflogen. Es hat alles geklappt“, erinnert sich Sipilä. Jetzt haben wir eine neue Sängerin. So lief es im Großen und Ganzen ab.“


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

