Battle Beast: Platin- und Goldauszeichnungen

auch interessant

Die finnische Heavy Metal-Kapelle Battle Beast hat für ihre beiden letzten Alben Platin- und Gold-Auszeichnungen erhalten. NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS von 2019 wurde mit Gold für über 10.000 verkaufte Exemplare ausgezeichnet, und BRINGER OF PAIN von 2017 wurde mit Platin für über 20.000 verkaufte Exemplare in ihrer Heimat Finnland geehrt. Die Band kommentiert:„Wir sind absolut überwältigt von der Unterstützung durch unsere Fans – vielen Dank an euch alle! Eine wunderbare Überraschung, mit der wir unsere Tournee beginnen konnten. Wir können es kaum erwarten, mit euch allen weiter zu feiern!“

Empfehlung der Redaktion Battle Beast: Traumata der Traumwelt Power Metal Die Finnen Battle Beast gehören zu den unterhaltsamsten Live-Gruppen der Szene, welche sie mit ihrem eingängigen Heavy/Power Metal begeistern wie verstören. Auch ihr Label Nuclear Blast äußerte sich zu diesem großen Erfolg: „Finnland ist schon immer ein großartiges Land für Metal. Es ist eine Freude zu sehen, dass alle vier letzten Battle Beast-Alben auf Platz 1 der finnischen Charts landeten. Die Platin-Auszeichnung und die Gold-Auszeichnung sind nicht nur ein großer Erfolg für die Band, sondern auch für all die verrückten finnischen Metalheads, die so stark für ihre Lieblings-Bands einstehen. Ich bin mir sicher, dass wir bald eine Auszeichnung für das aktuelle CIRUCS OF DOOM-Album feiern können. Wir freuen uns darauf, Battle Beast während ihrer Europatournee eine kraftvolle, aber friedliche Schlacht auf der Bühne gewinnen zu sehen.“

Battle Beast: Tour-Stops in Deutschland

Das Sextett aus Helsinki ist seit 27.08. auf Tour. Auftakt war in Stockholm, Schweden, und die Tournee endet am 18. September in Vosselaar, Belgien. Begleitet werden Battle Beast von dem Berliner Modern Metal-Trio Future Palace, die Anfang des Jahres ihr zweites Album RUN veröffentlicht haben.

Hier die Deutschland-Konzerte:

29.08. Hamburg, Gruenspan

30.08. Berlin, Columbia Theater

01.09. Stuttgart, Longhorn

08.09. Munich, Neue Theaterfabrik

10.09. Frankfurt, Batschkapp

11.09. Nurnberg, Hirsch

12.09. Bochum, Zeche

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.