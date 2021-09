Battlefield 2042: Neue Spekulationen bezüglich Beta-Start

Es ist ein leidiges Hin und Her. Anfang der Woche schien sich der Open Beta-Start von ‘Battlefield 2042’ noch ziemlich genau eingrenzen zu lassen. Etwaige Annahmen wurden nun torpediert – der ursprünglich vermutete Beginn erwies sich als falsch. Eine neue Prognose, wann die Vorabversion des Egoshooters tatsächlich an den Start gehen soll, gibt es aber bereits jetzt. Und sie stammt aus derselben „Quelle“.

Ausgerechnet Tom Henderson – der Mann, der mit seiner ersten Prognose bezüglich des mutmaßlichen Starts der Open Beta von ‘Battlefield 2042’ bereits falsch lag – will nun das tatsächliche Datum des Beta-Starts weiter eingrenzen. Laut seiner neuen Vorhersage erscheint der 22. September für den Release als wahrscheinlich. Zunächst soll nur den Vorbestellern ein vorzeitiger Zugriff auf ‘Battlefield 2042’ bewährt werden. Zwei Tage später, also am 24. September, soll es dann allen Interessenten möglich sein, an der Open Beta teilzunehmen.

The #BATTLEFIELD2042 Beta being on Sept 22nd isn’t speculation or a guess.

Like I said with the #Vanguard leaks… Take it with a pinch of FACT.

I’m as confident as I was when I saw the internal trailer with my own eyes. pic.twitter.com/iLDHxkn6Tg

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 1, 2021