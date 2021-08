Battlefield 2042: Startet die Open Beta diese Woche?

Die Welle an Open Beta-Phasen zu kommenden Spielen scheint derzeit kein Ende nehmen zu wollen. Wie bereits bei ‘Back 4 Blood’ dürfen sich offenbar auch ‘Battlefield 2042’-Interessenten vorab ins Getümmel stürzen. Im September soll der Titel vorab spielbar sein wie aktuelle Gerüchte besagen. Dabei sorgt aber vor allem ein Umstand für großes Aufsehen: Von offizieller Seite gibt es bisher noch kein Statement bezüglich einer Open Beta.

Der Geruch von Napalm am Morgen…

Dem Leaker Tom Henderson zur Folge, welcher in der Vergangenheit schon häufiger ein zuverlässiges Näschen hatte, wenn es um Leaks kommender ‘Battlefield’- oder ‘Call Of Duty’-Ableger ging, vermutete via Twitter, dass bereits diese Woche, genauer gesagt zwischen dem 31. August und dem 2. September, mit einer Ankündigung der Open Beta von ‘Battlefield 2042’ zu rechnen sei. Bisher hat sich allerdings weder der Entwickler DICE noch der Publisher Electronic Arts zu diesem Thema geäußert. Die Informationslage gilt also nicht als gesichert.

We should finally

hear something on #BATTLEFIELD2042

between August 31st – September 2nd. pic.twitter.com/96FwfpP31s —

Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August

29, 2021

Microsoft hat die Open Beta von ‘Battlefield 2042’ bereits auf der hauseigenen Homepage gelistet; Sony hingegen hält sich mit Angaben bezüglich einer Vorabversion noch bedeckt. Besonders Ungeduldige wollen aber in einer Ankündigung des YouTube-Kanals PietSmiet den unumstößlichen Beweis sehen, dass die Open Beta tatsächlich spätestens am 4. September starten soll, denn dieser kündigte für besagtes Datum einen ‘Battlefield 2042’-Stream an.

Erscheinen soll ‘Battlefield 2042’ voraussichtlich am 22. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Um an der Open Beta teilzunehmen und den Titel vorab anzutesten ist ein Erwerb des Spiels nach aktuellen Informationen wohl nicht notwendig. Lediglich ein Early Access-Zugang soll den Vorbestellern vorbehalten sein.