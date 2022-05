Behemoth, die Hohepriester des osteuropäischen Extreme Metal, kündigen ihr zwölftes Studioalbum OPVS CONTRA NATVRAM für den 16. September 2022 an. Der erste Vorab-Song ‘Ov My Herculean Exile’ erschien heute bereits samt sehenswertem Musikvideo.

Zeit für ein Meisterwerk

OPVS CONTRA NATVRAM, das brandaktuelle Behemoth-Werk, knüpft an den 2018 erschienenen Vorgänger I LOVED YOU AT YOUR DARKEST an, der seitherige Dauerbrenner wie ‘Bartzabel’ und ‘If Crucifixion Was Not Enough’ hervorgebracht hat.

Die zehn Songs der neuen Behemoth-Platte wurden während der Coronapandemie geschrieben und produziert. Die prekären Umstände sollten sich allerdings durchaus positiv auf das Resultat auswirken. Umstände, die „das Niveau der Kunstfertigkeit in 43 Minuten und 15 Sekunden sengender Wut nur noch erhöht hat“. Insbesondere Adam „Nergal“ Darski, Frontmann der Band, der für seine akribische Liebe fürs Detail bekannt ist, soll die „Zeit frei von Druck“ genossen haben. Erstmalig seit der Band-Gründung vor über 30 Jahren gab es keine Vorgaben und Deadlines, die die Blackened Death Metal-Gruppe einzuhalten hatte, „was ein noch nie zuvor dagewesenes Maß an Aufmerksamkeit für den Schreib- und Aufnahmeprozess ermöglichte“.

Maximum Selbstbestimmung

Empfehlung der Redaktion Behemoth-Frontmann Nergal erneut freigesprochen Black Metal Nergal und Mitglieder der Behemoth-Crew erhielten am Wochenende den langersehnten Freispruch in ihrer Anklage wegen Beleidigung. Das Quartett ist im Lauf seiner Karriere zu einer Verkörperung von Rebellion, Individualität und unerschrockenem Selbstausdruck geworden. Speziell im Hinblick auf die konservative und restriktive Politik des Herkunftslands der Band, Polen, erwuchs seitens der Fan-Gemeinschaft zusätzlicher Respekt und zusätzliche Achtung vor den weltoffenen und gleichzeitig kritischen Inhalten der Musik von Behemoth. Auseinandersetzungen mit polnischen Behörden sollen jedoch bis heute der Preis dafür sein. Anklagen wegen Blasphemie und Beleidigung religiöser Gefühle stehen für Behemoth-Frontmann Nergal seit geraumer Zeit an der Tagesordnung. Die Idee jedoch, sich das Denken weder von staatlichen noch kirchlichen Institutionen abnehmen zu lassen und stattdessen individuelle Wege zu beschreiten, lassen sich Nergal und Co. nicht absprechen, wie auch der Tenor der neuen Platte impliziert.

Klappe die zwölfte

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Arch Enemy & Behemoth Black Metal, Death Metal, Melodic Death Metal Arch Enemy und Behemoth schicken sich an, im Herbst 2022 insgesamt acht europäische Städte musikalisch und sprichwörtlich niederzubrennen. „Der Albumtitel bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen", erklärt der Sänger. „Es ist das Negative der Werte, Moral und Ethik, gegen das ich antrete. Ich habe mich ernsthaft mit zerstörerischen Tendenzen der Pop-Kultur auseinandergesetzt – den Sozialen Medien und Werkzeugen, die ich für sehr gefährliche Waffen in den Händen von Menschen halte, die nicht dazu in der Lage sind, andere zu beurteilen. Das ist etwas, das ich sehr destruktiv und beunruhigend finde. Und aus der Perspektive eines Künstlers extrem einschränkend. Dies ist mein Mittelfinger dazu.

Auf der Platte gibt es einen Song namens ‘Neo-Spartacvs’. Spartacus war einer der berühmtesten Rebellen der Geschichte, der sich gegen das mächtigste Imperium aller Zeiten stellte. Am Ende bin ich es, der schreit: ‚Ich bin Spartacus, und du bist es auch! Ich möchte diese Flamme der Rebellion entfachen. Wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, dann lehne dich dagegen auf!‘“

OPVS CONTRA NATVRAM erscheint in verschiedenen Konfigurationen mit einem weißen und einem schwarzen Album-Cover.

Die Tracklist von OPVS CONTRA NATVRAM:

Post-God Nirvana Malaria Vvlgata The Deathless Sun Ov My Herculean Exile Neo-Spartacvs Disinheritance Off To War! Once Upon A Pale Horse Thy Becoming Eternal Versvs Christvs