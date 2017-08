Belphegor zeigen fünften Studiotrailer zu TOTENRITUAL

Foto: Nuclear Blast, Seth Siro Anton. All rights reserved.

Horden, nehmt euch in acht! Am 15. September werden BELPHEGOR ihr neues, elftes Studioalbum TOTENRITUAL entfesseln, das neun finstere Kompositionen enthält! Belphegor haben angeblich das bislang brutalste Werk ihrer 24-jährigen Band-Geschichte geschmiedet.

Heute könnt ihr Gründungsmitglied, Frontmann und Gitarrist Helmuth Lehner sowie dem Bassisten Serpenth in einem neuen Trailer bei den Aufnahmen der Vocals zusehen.

Hier ist der neueste Trailer:

Hört hier den kürzlich veröffentlichen Album-opener ‘Baphomet’:

TOTENRITUAL (hier vorbestellbar) wurde in den Stage One Studios, Deutschland, und im Studio Mischmaschine, Österreich, eingespielt. Mittlerweile sind drei Jahre seit der Veröffentlichung des Vorgängers CONJURING THE DEAD vergangen.

Das neue Album wurde von Jason Suecof gemixt, um das Mastering kümmerte sich Mark Lewis in den Audiohammer Studios, Florida. Das Artwork wurde einmal mehr vom griechischen Künstler Seth Siro Anton gestaltet, der bereits die Coverartworks für PESTAPOKALYPSE VI (2006) und CONJURING THE DEAD (2014) gemalt hat.

TOTENRITUAL Tracklist:

I. Baphomet

II. The Devil’s Son

III. Swinefever – Regent Of Pigs

IV. Apophis – Black Dragon

V. Totenkult – Exegesis Of Deterioration

VI. Totenbeschwörer [Instrumental]

VII. Spell Of Reflection

VIII. Embracing A Star

IX. Totenritual

Bonus (Digipak)

X. Stigma Diabolicum (live)

XI. Gasmask Terror (live)

Bisherige TOTENRITUAL-Videos und -Trailer:

‘Totenkult – Exegesis Of Deterioration’ Live-Aufnahme:

Studiotrailer #1 – Schlagzeug:

Studiotrailer #2 – Bass:

Studiotrailer #3 – Rhythmusgitarre:

Studiotrailer #4 – Leads, Overdubs und Konzertgitarren: