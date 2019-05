Auf seiner neuen Platte will David Hasselhoff auch ein paar härtere Klänge anschlagen. "Weil ich es kann. Weil ich es will."

Das hat uns gerade noch gefehlt: David Hasselhoff hat offenbar vor, auf seinem neuen Album ein paar metallische Klänge unterzubringen. Diese Pläne verkündete er jüngst in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Anlass für das Gespräch war ein Auftritt des ‘Knight Rider’-Stars auf einer Neunziger Jahre-Party in Gelsenkirchen. Dort überraschte der US-Amerikaner das Publikum mit dem Udo Jürgens-Hit ‘Mit 66 Jahren’, weswegen eine Frage auf musikalische Wagnisse abzielte. Alle Pommesgabeln fliegen hoch! "Ich kannte Udo Jürgens und bin 66 Jahre alt. [...] Jeder meinte vorher, das werde nie hinhauen. 'Die Leute kennen das nicht, die sind zu jung'. Aber ich wollte…