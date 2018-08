Besucherhinweise für das Böhse Onkelz-Konzert im Frankfurter Waldstadion

Tiefe Einblicke in Sound, Licht und Technik von Metallica: Interviews mit den Verantwortlichen an den Pulten geben spannende Fakten preis.

Die deutsche Website mothergrid.de hat sich die wichtigsten Techniker von Metallica geschnappt und ausführlich über Sound und Licht befragt. Diese interessanten Einblicke liegen nun als Videoclips vor. Vor dem Release von HARDWIRED... TO SELF-DESTRUCT am 18. November 2016 begann die "WorldWired"-Tour von Metallica am 26. Oktober 2016 in Puerto Rico, gefolgt von weiteren Auftritten in Lateinamerika. Weiter ging's 2017 in Asien (Südkorea, China, Hongkong) über Dänemark bis Süd- und Nordamerika. Ab dem 2. September 2017 war Europa dran, mit Abstechern nach Köln, Mannheim, Hamburg, Stuttgart, München und Leipzig. Aktuell pausieren Metallica, bevor es am 2. September wieder in die USA…