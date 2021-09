Billy Talent: Ben Kowalewicz startet eigene Show bei Rock Antenne

In englischer Sprache startet am 24. September 2021 die erste internationale Radioshow bei Rock Antenne. Jeden vierten Freitag im Monat zwischen 20:00 und 22:00 Uhr wird Billy Talent-Frontmann Ben Kowalewicz künftig live aus Toronto zu hören sein. Dabei gibt er spannende Einblicke in sein Leben und präsentiert seine favorisierten Rock-Songs.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Billy Talent (@billytalentband)

Außerdem können Hörerinnen und Hörer via billytalent@rockantenne.de ab sofort Fragen an den Rock-Star einsenden.