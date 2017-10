Black Label Society: Videoclip zur ersten Single ‘Room Of Nightmares’

Am 19. Januar erscheint der lang ersehnte Nachfolger zu Black Label Societys CATACOMBS OF THE BLACK VACATION (2014). Der erste Vorgeschmack kommt mit einem Videoclip zur Single ‘Room Of Nightmares’.

Im Video stehen Zakk Wylde und Konsorten in tierischer Verkleidung auf der Bühne bei einem Kindergeburtstag, bis einige Ninjas, Piraten und sonstige Schurken die Party stürmen. Das Kostümspektakel wurde von Justin Reich, dem langjährigen Kollegen der Band, inszeniert, und verleitet mit obskurer Szenerie und sehr authentischen Sound-Effekten zum schmunzeln.

Seht hier den Black Label Society-Videoclip von ‘Room Of Nightmares’:

Ihr könnt GRIMMEST HITS bereits hier vorbestellen.

GRIMMEST HITS Tracklist :