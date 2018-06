Black Veil Brides: Band-Auflösung – oder doch nicht?

2006 von Andrew Biersack gegündet und in den ersten drei Jahren durch viele Besetzungswechsel gebeutelt, ging es für die US-Rocker 2009 erst richtig los. Das Debüt WE STITCH THESE WOUNDS erschien 2010.

Black Veil Brides stiegen rasant in der Gunst der Fans auf, veröffentlichten 2011 SET THE WORLD ON FIRE und spielten im gleichen Jahr bei Rock am Ring und dem britschen Download Festival.

Anfang 2013 brachten Black Veil Brides ihre drittes Album, die sogenannte Rock-Oper WRETCHED AND DIVINE (THE STORY OF THE WILD ONES), auf dessen Special Edition der einstündige Film ‚Legion Of The Black’ enthalten ist.

Nach dem Band-betitelten BLACK VEIL BRIDES (2014) und VALE (2018) schließe sich nun der Kreis, wie Bassist Ashley Purdy in einem (inzwischen nicht mehr aufrufbaren) Interview mit Another FN Podcast verlauten ließ:

„Wir starten heute die Warped Tour und werden acht Gigs quer durch Südkalifornien bestreiten. Das wird das letzte Mal sein, dass ihr Black Veil Brides in eurem Leben sehen könnt. Also geht verdammt noch mal hin, denn das wird es gewesen sein.“

Andy Biersack seinerseits reagierte verwirrt auf diese Meldung. Nur wenige Stunden nach dieser Bekanntgabe von Purdy sagte er in einem Interview mit Altpress: „Das höre ich jetzt zum ersten Mal.

So weit ich weiß, gibt es keine Pläne, mit der Band nach der Warped Tour aufzuhören. Falls es solch ein Vorhaben trotzdem gibt, hat mich niemand informiert“, was natürlich sehr verwunderlich wäre, schließlich ist Biersack das letzte verbliebene Gründungsmitglied.

„Wir befinden uns aktuell in einer frühen Phase an den Arbeiten zu einer großen Veröffentlichung zum zehnten Band-Geburtstag. Darauf und auf der Warped-Tour liegt aktuell mein Fokus.“