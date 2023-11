Erst kürzlich begab sich die Alice Cooper Band wieder mit einer neuen Show auf Tournee. Doch jetzt fällt Gitarristin Nita Strauss leider für einige Konzerte aus.

Krankmeldung über Soziale Medien Nita Strauss, die in Los Angeles ansässige Gitarrenvirtuosin der Band von Alice Cooper, wird einige Shows auf der aktuellen Tournee des legendären Rockers verpassen. Grund dafür ist eine nicht näher erläuterte Erkrankung. Am Sonntagmorgen wandte sich Nita über die Sozialen Medien mit folgender Nachricht an ihre Fans: „Hey, ihr Lieben, ich habe viele Nachrichten darüber bekommen, wo ich gestern nach der Alice Cooper-Show gewesen bin. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Ich werde die nächsten paar Shows der Tour aufgrund einer Krankheit verpassen müssen. Aber keine Sorge, ich nehme alle notwendigen Maßnahmen und werde die Tournee sofort…