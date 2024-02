Blaze Bayley: Darum mögen Maiden-Fans mittlerweile seine Alben

Ex-Iron Maiden-Frontmann Blaze Bayley live beim Hard Rock Hell VII Festival in Wales, am 30. November 2013

Die einzigen Alben, die Maiden-Fans nicht totgehört haben

In einem Interview mit Tony Webster von The Metal Command sprach der britische Heavy Metal-Sänger Blaze Bayley, der vor mehr als zwanzig Jahren für Iron Maiden am Mikro engagiert wurde, über die Abneigung der meisten Maiden-Fans. Denn seit seinem Einstieg bei den britischen Giganten gab es Zurückhaltung, was die Akzeptanz seiner Ära in der Band betrifft.

Als Webster darauf hinwies, dass Blazes Solowerke in den letzten zwei Jahrzehnten dazu beigetragen haben, „Geschichtsschreibung“ seiner Zeit bei Maiden zu verändern, sagte Bayley: „Ja, ich denke, du hast recht. Ich höre das oft. Leute schauen zurück und sagen: ‚Natürlich habe ich jedes Iron Maiden-Album, aber diejenigen, die ich nicht gehört habe, sind die Blaze Bayley-Alben THE X FACTOR und VIRTUAL XI. Und jetzt sind es die einzigen, die ich hören kann, weil ich sie nicht schon hundertmal gehört habe.‘ Ich glaube, das ist genau das, was du meinst.“

Sound der Alben von Blaze Bailey zu düster

Anschließend sprach Blaze darüber, warum sein erstes Maiden-Album bei den Fans auf so wenig Liebe trifft: „THE X FACTOR hat unglaubliche Musik, aber der Sound ist so düster, und die Art und Weise, wie es produziert wurde, ist nicht so zugänglich wie bei einigen anderen Maiden-Alben“, erklärte der Sänger. Empfehlung der Redaktion Blaze Bayley spricht über die Motivation, Sänger zu werden Heavy Metal Der ehemalige Iron Maiden-Sänger Blaze Bayley musste im Lauf seiner Karriere viele Rückschläge verkraften. Aufgeben wollte er allerdings trotzdem nie. „Man muss sich damit eine Weile auseinandersetzen, bis man auf das eingestimmt ist, was da passiert. Dann kann man die Musik verstehen. Ich denke, das war vielleicht damals das Problem der Platte. Es ist so düster, und die Klänge der Musik waren ziemlich anders als das, was zuvor war.

Diejenigen, die sich darauf eingelassen haben, haben es geschafft, den Kern des Ganzen zu finden. Und es ist auch eine Frage unterschiedlicher Kulturen und Länder. In Schweden und Spanien haben die Menschen diese Alben genauso geliebt wie jedes andere Maiden-Album. Aber an anderen Orten war das nicht der Fall.“

