Blaze Bayley spricht über die Motivation, Sänger zu werden

Foto: Redferns, C Brandon. All rights reserved.

Blaze Bayley mit Wolfsbane im Shepherds Bush Empire am 23. April 23 2011 in London

auch interessant

In einem Interview mit Metalheads Forever sprach der ehemalige Iron Maiden-Sänger Blaze Bayley über die Inspiration für seinen Solosong ‘Pull Yourself Up’, (WAR WITHIN ME, 2021) und gab angehenden Musikern einen wichtigen Rat.

Aller Anfang ist schwer

Empfehlung der Redaktion Blaze Bayley hält Iron Maiden für die wichtigste Metal-Band Der ehemalige Iron Maiden-Frontmann Blaze Bayley zählt seine frühere Band zu den wichtigsten Truppen in der Welt des Heavy Metal. „Ich hatte einen Motorradunfall und der Typ, der die Physiotherapie machte, meinte: ‚Du wirst wahrscheinlich nie wieder richtig laufen können.‘ Und ich dachte mir nur: ‚Du kennst mich nicht.’“, sagte Blaze. Dabei spielen noch einige weitere Rückschläge eine Rolle für ‘Pull Yourself Up’. Er fuhr fort: „Ich hatte als junger Mann einige schreckliche Kritiken. […] Und jemand sagte zu mir: ‚Du wirst es nie schaffen. Gib einfach auf. Warum machst du dir überhaupt die Mühe?‘ Das war, bevor ich einen Plattenvertrag hatte. […] Ich liebe es zu singen. Ronnie James Dio ist meine Hauptinspiration, aber es gibt viele andere großartige Sänger.

In dem Lied heißt es: ‚They said I could not sing.‘ Aber hier bin ich. Es spielt sowieso keine Rolle, wenn ich nicht singen könnte. […] Es spielt keine Rolle, wenn man einen Traum hat. Das Letzte, was ich tun werde, ist jemandem, der versucht, Sänger zu werden, zu sagen, dass er nicht besonders gut klingt und aufgeben soll. Ich werde ihm beispielsweise sagen: ‚Hey, hast du diese Atemtechnik versucht? Hast du darüber nachgedacht? Egal, was du tust: Viel Glück mit deiner Musik!‘ Denn das war genau das, was ich brauchte, als ich mit Wolfsbane anfing. Davon habe ich geträumt.“

WAR WITHIN ME auf Amazon.de bestellen!

Positiver Ausgang

Die negativen Kommentare hielten Blaze Bayley nicht davon ab, seine Ziele zu erreichen. „Aber trotz allem, was sie gesagt haben, lebe ich meinen Traum. Ich bin hauptberuflicher Heavy Metal-Sänger. Es gibt Tausende von Menschen, die gerne Profimusiker wären“, so der Sänger weiter. „Sie würden gerne morgens aufwachen und sagen: ‚Ich muss ein paar Texte schreiben, ich muss mir dieses Album anhören, ich muss sicherstellen, dass dieser Mix in Ordnung ist […]‘. Aber für die meisten bleibt das ein Traum. Niemand gibt einem das einfach so. Man träumt davon und arbeitet dafür. Und wenn man dabei ein bisschen Glück hat, hat man vielleicht genauso viel Glück wie ich. Es ist sehr grausam, wenn Menschen anfangen, tatsächlich anderen zu sagen, sie sollen aufgeben, einen Traum zu verwirklichen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.