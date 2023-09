The Halo Effect stehen mit ihrem zweiten Album in den Startlöchern. Sound-technisch ändert sich laut Bassist Peter Iwers allerdings kaum etwas.

The Halo Effect arbeiten an einem Nachfolger zu DAYS OF THE LOST (2022), der im kommenden Jahr erscheinen soll. Im Interview mit dem Podcast Everblack erzählte Bassist Peter Iwers nun, dass sich das kommende Material wenig von dem bisher bekannten der Band unterscheiden werde. The Halo Effect: Keine Veränderung „Ich bin einfach mit ein paar Ideen ins Studio gegangen. Niclas (Engelin, Gitarre - Anm.d.A.) hatte ebenfalls eine Menge Ideen, einige fertige Songs, und dann hat er uns zum Songwriting-Prozess eingeladen. Also gingen wir hinein, ohne einen genauen Plan zu haben, wie es klingen würde“, erklärte Peter. „Aber offensichtlich liegt das…