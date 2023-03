Ex-Iron Maiden-Sänger Blaze Bayley erleidet Herzinfarkt

Ex-Iron Maiden-Frontmann Blaze Bayley live beim Hard Rock Hell VII Festival in Wales, am 30. November 2013

Der zwischenzeitliche Iron Maiden-Frontmann Blaze Bayley hat am Samstag, den 25. März einen Herzinfarkt erlitten. Derzeit befindet sich der 59-Jährige unter Aufsicht im Krankenhaus. Dort überlegen sich die Ärzte, wie er weiter behandelt beziehungsweise ob er operiert wird. Die nächsten Konzerte im März und April hat der Brite logischerweise erst einmal verschoben.

Frohen Mutes

„Wir bedauern aufrichtig, verkünden zu müssen, dass Blaze Bayley gestern Abend zu Hause eine Herzattacke hatte“, informieren seine Manager und Booker Mark Appleton and Christopher Appleton in den Sozialen Medien. „Er ist nun in stabilem Zustand und wartet auf Neuigkeiten bezüglich einer weiteren Operation oder Behandlung. Blaze ist angesichts der Umstände guter Dinge, jedoch zutiefst enttäuscht, dass wir unsere unmittelbar anstehenden Shows im März und April verschieben müssen.“ Tickets bleiben gültig. Neue Termine sollen verkündet werden, sobald sie feststehen.

Des Weiteren muss Blaze Bayley abwarten, in welcher Verfassung er sich im weiteren Verlauf des Jahres befindet und ob er diese Gastspiele wahrnehmen kann. „Bezüglich den bereits gebuchten Gigs für Juni bis November in diesem Jahr müssen wir verständlicherweise eine kurze Weile abwarten, um zu sehen, wie schnell sich Blaze erholen wird. Bleibt also bitte dran. Am wichtigsten aber ist, dass ihr ihm eine komplette und rasche Genesung wünscht. Er vermisst euch und kann es nicht erwarten, wieder seine volle Gesundheit zu erlangen und euch zu sehen.“ Bayley fungierte von 1994 bis 1999 als Frontmann bei Iron Maiden. Der Kotelettenträger sang auf den Studioalben THE X FACTOR (1995) und VIRTUAL XI (1998).

