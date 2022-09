Blind Guardian: Der exklusive Blick hinter die Kulissen

Sieben Jahre nach ihrem letzten offiziellen Studioalbum präsentieren die Krefelder Metaller Blind Guardian ihren ausgehungerten Fans endlich THE GOD MACHINE. Am 02. September 2022 veröffentlichten ihren brandneuen Videoclip zu dem Song ‘Architects Of Doom’. Wir durften der Band auf Einladung ihres Labels Nuclear Blast exklusiv beim Dreh über die Schulter gucken – und blickten dabei direkt in das schaurige Antlitz der Architekten des Untergangs…

Seht hier exklusiv das Making Of von ‘Architects Of Doom’:

„Wir sind eigentlich nicht so die Clip-Band“, meint Sänger Hansi Kürsch, während er die Requisiten für den Dreh, unter anderem einige Landkarten und einen Sextanten, begutachtet. „Solange wir einfach nur spielen dürfen, ist alles okay. Aber wenn zu viele schauspielerische Elemente hinzukommen, sind wir raus.“ Heute wird es allerdings ein paar dieser Schauspieleinlagen geben. Mit geschwärztem Antlitz geht es zur ersten Foto-Session. Kommentar Schlagzeuger Frederik Ehmke: „Allein dieser Aufwand wäre ein Grund dafür, nie eine Black Metal-Band zu werden.“

Transformation

Nach dem Schminken erfolgt die vollständige Verwandlung, und zwar mittels Roben und Masken, die entfernt an den Marvel-Schurken Dr. Doom erinnern. Die Masken werden mit einem Gummiband und speziellem Kleber auf der Haut befestigt und kommen in den nächsten Stunden auch nicht mehr runter.

Die transformierte Band betritt die dunkle Halle und begibt sich in Position. Regisseur Dirk „The Pixeleye" Behlau gibt letzte Anweisungen, die Nebelmaschine pustet mit der Klimaanlage um die Wette. Dann fällt Laser-Licht mit unglaublichem Intensitäts- und Farbspektrum von der Decke.

Die Band hat bei diesem Dreh bewusst auf Computer-Technik verzichtet und setzt ausschließlich auf Handarbeit, wie Hansi erklärt. „Wir haben auch schon mit Green Walls und so weiter gearbeitet. Aber das Ergebnis ist im Verhältnis zu den Kosten doch immer ein bisschen enttäuschend. Durch Filme und Serien weiß man, was möglich wäre. Aber als Metal-Band kann man sich das natürlich nicht leisten.“

Was sonst noch hinter den Kulissen passiert ist sowie eine Verlosung ganz besonderer Gegenstände direkt aus dem Video findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2022.

