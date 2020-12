Blind Guardian mit neuer Single und Video

auch interessant

Blind Guardian haben sich für dieses Weihnachtsfest etwas Besonderes ausgedacht: Zum 25. Jubiläum des Klassikers IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE veröffentlichen sie einen Weihnachtsgruß in Form eines Coversongs der Glam-Rocker Slade. Ein passendes Video gibt es ebenfalls zur Bescherung.

Blind Guardians Frontmann Hansi Kürsch gab dazu eine kurze Erklärung ab: „Für mich haben Slade mit ‘Merry Xmas Everybody’ den Rock’n’Roll-Weihnachts-Song schlechthin komponiert. Ich würde die Nummer als zeitlosen, hymnischen Quell der guten Laune kombiniert mit der perfekten Prise Kitsch beschreiben. Einfach nicht zu übertreffen und eigentlich so gut wie unantastbar. Eigentlich.

Weiterlesen Der METAL HAMMER Podcast – Folge 2 Heavy Metal Jetzt hören: Der METAL HAMMER Podcast über Till Lindemann und David Garrett, die armen Kiss und Vorwürfe gegen Sodom, mit Stargast Hansi Kürsch von Blind Guardian. Da im Hause Kürsch erst ab dem ersten Advent Weihnachtslieder gespielt werden dürfen, was mir dieses Jahr eindeutig als zu spät erschien, hatte ich keine Wahl und musste im grauen November ein wenig schummeln und selbst Hand anlegen. In der Not frisst eben auch der Nikolaus Fliegen, und selbst ist der Weihnachtsmann. Wohl dem, der bei solch einer nach Glocken klingenden Geheimmission auf die Hilfe vieler talentierter Elfen und diskreter Rentiere zählen kann, um so gemeinsam mit ihnen die erste goldene Weihnachtssongregel zu umgehen. Gesagt, getan“, erklärt der 54-Jährige.

„Was ihr nun zu hören und sehen bekommt, ist die Frucht, oder in dem Fall vielleicht passender, der Weihnachtsstern dieses Unterfangens, ein Tribut an die Glam Rock-Götter und Erzweihnachtsmänner des Rock: Slade. Das Original bleibt zwar unerreicht, aber der Refrain ist, wenn ich das so sagen darf, wie für Blind Guardian gemacht. Groß können wir. Warum Würstchen mit Kartoffelsalat, wenn man Weihnachtsgans haben kann? Ach, überzeugt euch einfach selbst. Merry Xmas Everybody!“

MERRY XMAS EVERYBODY bei Amazon

Blind Guardian Sänger plaudert aus dem Nähkästchen

Über den Weihnachts-Song redete Hansi Kürsch auch mit unserem Chefredakteur Thorsten Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler in unserem Podcast. Neben der neuen Veröffentlichung gab er auch bisher unbekannte Details über das neue Guardian-Album, welches 2021 erscheinen soll, bekannt. Wollt ihr diese erfahren müsst ihr einfach nur hier klicken um den Podcast anzuhören.