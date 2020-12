Der METAL HAMMER Podcast – Folge 2

METAL HAMMER gibt es jetzt endlich auch zum Hören: Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch ab sofort alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt: Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

Heute, am 11.12.2020, geht die zweite Folge des METAL HAMMER Podcast online. Perfekt passend begrüßen wir Blind Guardian-Sänger Hansi Kürsch als Talk-Gast, denn ebenfalls heute erscheint der umfangreiche Jubiläums-Rerelease des Blind Guardian-Albums IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE. Was für Erinnerungen das Kult-Album weckt und welche Bedeutung es bis heute für Blind Guardian hat, erzählt euch der Sänger hautnah – und verrät außerdem bisher unbekannte Details zum 2021 erscheinenden, neuen Blind Guardian-Album – und zu einem Überraschungsbonbon, das die Band noch vor Weihnachten platzen lassen wird!

Hansi Kürsch zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Zahn und Kessler quatschen sich unterdessen wie gehabt um Kopf und Kragen. Die ungewöhnliche Kollaboration zwischen Till Lindemann und „Teufelsgeiger“ David Garrett wird analysiert, der verlustreiche Brand im Wohnhaus von Metalbörse-Inhaber Matthias Lotz beklagt, die „letzten paar“ Kiss-Konzerte herbeigesehnt, die Merchandise-Offensive von Gary Holt gefeiert und die neuesten Metal-Alben vorgestellt: Von Viking Black (Fortid) über Tech Death (Deeds Of Flesh) bis Weihnachts-Metal (Majestica).

Und dann wird es auch noch ernst: Wie in unserer ersten Episode befürchtet, ecken Sodom mit dem Song ‘Nicht mehr mein Land’ aus dem Album GENESIS XIX an – Vorwürfe, sie würden sich dem rechten Rand anbiedern, werden laut! Thorsten und Sebastian gehen in die Analyse und empören sich – über vorschnelle Anschuldigungen, unangebrachte Metal-Klischees und den rechten Pöbel. „Es gibt keinen anderen Podcast, der alles abdeckt vom braunen Sumpf bis zu lieblichen Weihnachtsklängen“, stellt „Zacke“ Zahn fest.

Und zu gewinnen gibt es auch etwas: Wie ihr an ein von Till Lindemann und Joey Kelly unterschriebenes ‘Amazonas’-Buch kommt, erfahrt ihr im METAL HAMMER Podcast.

