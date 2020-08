Blues Pills: Kein Pillenknick

Das komplette Interview mit Sängerin Elin Larsson von Blues Pills findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Septemberausgabe.

Ein Opener wie ‘Proud Woman’ wiederum besinnt sich musikalisch wie inhaltlich ganz anderer Stärken. „Man kann Aretha Franklin und Tina Turner als Inspiration dafür nennen. Als wir den Song aufgenommen haben, hatte ich kurz zuvor auch an einem The Rolling Stones-Tribute-Auftritt in Göteborg teilgenommen, wo ich mit einem Haufen von Musiken ein paar Nummern gespielt habe. Entsprechend verspürte ich noch immer diesen typischen Stones-Vibe, der dann in ‘Proud Woman’ einfloss“, so Elin Larsson, welche die offenkundig feministische Botschaft des Titels natürlich nicht unter den Teppich kehrt.

Weiterlesen Das Album des Monats 09/20: Blues Pills HOLY MOLY! Blues Rock Blues Pills sind mit HOLY MOLY! Soundcheck-Sieger und konnten locker Callejon sowie Pain Of Salvation auf die Plätze verweisen. „Es gibt nicht viele Rock- oder Metal-Songs, die Frauen-Power oder Gleichberechtigung behandeln. Es ist eine Hymne für Frauen. Ich bin Feministin, die ganze Band ist feministisch eingestellt, und für uns ist das alles völlig normal. So bin ich aufgewachsen, und so lebe ich mein Leben. Genauso liebe ich aber auch Männer. Gleichberechtigung ist etwas, das vor allem auch im Rock und Metal immer noch keine Selbstverständlichkeit ist und ich finde, dass wir uns alle – und nicht allein die Frauen – darum bemühen sollten, dass es das eines Tages ist.“