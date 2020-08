Die METAL HAMMER Septemberausgabe 2020: Metallica, Vicious Rumors, Blues Pills, Callejon u.v.a.

Im Laufe ihrer Karriere haben Metallica jede Menge Lieder herausgebracht. Um zu entscheiden, welches davon denn das beste sei, hat die Band ihre Fans um Mithilfe gebeten.

Das Urteil ist gefällt – ‘Master Of Puppets’ ist der beste Metallica-Song. Mit ‘Some Kind Of Brackets’ rief die Band vor einigen Wochen ihre Fans dazu auf den ihrer Meinung nach besten Song der Gruppe zu wählen. Die Abstimmung fand täglich vom 28. Mai bis zum 23. Juni auf der Facebook-Seite der Band sowie über deren Instagram-Story statt. Den Anfang machten 32 Songpaare, bei denen sich die Fans jeweils für ein Lied entscheiden mussten und dieses somit in die nächste Runde gewählt wurde. Die Songs wurden anfangs basierend auf Spotify-Streams ausgesucht und jeweils mit der Häufigkeit, mit der ein Song…