Bob Kulick: keine normale Beerdigung wegen Corona

Der Hard Rock-Gitarrist Bob Kulick ist bekanntlich am vergangenen Donnerstag, den 28. Mai, im Alter von 70 Jahren verstorben. Nun hat sich sein Bruder zu Wort gemeldet. So stellte der ehemalige Kiss-Gitarrist Bruce Kulick klar, dass es zum jetzigen Zeitpunkt wegen der Corona-Krise keine traditionelle Beerdigung geben wird.

„Danke euch allen für die gewaltige Welle an Beileidsbekundungen, Liebe und Unterstützung aufgrund des Hinscheidens meines Bruders am 28. Mai 2020„, schrieb Bruce Kulick in den sozialen Medien (siehe unten). „Das war eine sehr schwierige Zeit für meine Frau und mich. Und eurer ungeheures Echo ist eine Quelle der Stärke für uns. Wir danken euch aus tiefstem Herzen. Viele von euch haben bezüglich der Vorkehrungen für die Bestattung gefragt. Leider wird es wegen COVID-19 zum aktuellen Zeitpunkt keine traditionelle Beerdigung geben.

Geschätzter Musiker

Wir planen einen angemessene Gedenkfeier irgendwann in der Zukunft, wo wir alle meinem Bruder Tribut zollen können. Bitte fühlt euch frei seine großartigen Beiträge zu feiern, die Bob während seiner Karriere erreicht hat. Sein Erbe wird niemals vergessen werden.“

In seiner mehr als 40 Jahre dauernden Musikerkarriere hat Bob Kulick mit so illustren Künstlern und Gruppen wie Meat Loaf, Motörhead, Michael Bolton, W.A.S.P., Diana Ross, Roger Daltrey, Alice Cooper sowie Lou Reed zusammengearbeitet. Die Kollaboration, von der der New Yorker sicher am meisten gezehrt hat, war die Kooperation mit Kiss. Zunächst spielte er für die Schminke-Rocker um Gene Simmons vor. Nachdem Bob Kulick dabei übergangen wurde und seinen Bruder bei Kiss ins Spiel gebracht hatte, spielte er letztlich unter anderem im Studio Gitarrenspuren für KISS ALIVE II und die Soli für KILLERS ein sowie und auf dem 1979er Solowerk von Paul Stanley.

